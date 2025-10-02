Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) mới đây đã họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện và các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Theo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, kết luận phiên họp trên, bên cạnh đánh giá tình hình triển khai, lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương cũng đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo, công tác chỉ đạo điều hành cùng các nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tập trung.

Đánh giá về tình hình triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, Ban chỉ đạo Trung ương ghi nhận một số kết quả các cơ quan Trung ương và địa phương đã đạt được thời gian qua như: Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đã có chuyển biến tích cực; thể chế, chính sách pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, làm cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia...

Dù vậy, theo Ban chỉ đạo Trung ương, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu của các cơ quan, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó có tình trạng nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người dân về chuyển đổi số chưa đầy đủ và sâu sắc; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; ngân sách dành cho an toàn, bảo mật thông tin còn chưa đáp ứng yêu cầu...

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai.

Trên cơ sở nhận thức rõ thực trạng cùng các thách thức, Ban chỉ đạo Trung ương đã vạch ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển tập trung triển khai ngay để công tác đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; tập trung phát triển hạ tầng an ninh mạng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tăng cường phát triển công nghiệp an ninh mạng tự chủ và thị trường an ninh mạng cạnh tranh, minh bạch;

Bảo đảm nguồn lực tài chính, ngân sách dành cho an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung hoàn thành ngay trong năm 2025 để bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả.

Trong đó, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng đồng bộ, có chiều sâu, đa dạng về nội dung, hình thức.

Đưa các nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học giúp thế hệ trẻ có ý thức từ sớm về việc sử dụng không gian mạng an toàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đào tạo kiến thức an ninh mạng trên nền tảng "Bình dân học vụ số", nhất là các quy định và kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng...

Với nhóm nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và có kế hoạch bổ sung, tăng cường bảo đảm đáp ứng yêu cầu.

Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng và công nghệ lõi. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các khóa đào tạo thực tế về công tác bảo đảm an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách an ninh mạng của các đơn vị, địa phương.

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Công an phối hợp nghiên cứu đề xuất và triển khai chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân chuyên gia an ninh mạng làm việc hoặc cộng tác trong các cơ quan đảng, nhà nước. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia xây dựng mạng lưới liên kết các chuyên gia an ninh mạng trong nước và nước ngoài tham gia hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh mạng. Mở rộng Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia...