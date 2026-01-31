Sau khi gây tranh cãi về màn hát live "Bắc Bling", ca sĩ Hòa Minzy được đánh giá đã "phục thù" với tiết mục trọn vẹn phần nghe lẫn phần nhìn ở Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, ca sĩ Hòa Minzy gây ấn tượng với tiết mục Bắc Bling được dàn dựng hoành tráng, mang cả lễ hội Bắc Ninh với múa lân, múa rồng, múa cờ... lên sân khấu.

Bên cạnh phần kết hợp giữa Hòa Minzy và nhạc sĩ Tuấn Cry như thường lệ, màn trình diễn gây sốt khi có rapper Captain Boy góp giọng.

Trên sân khấu Làn sóng xanh, Hòa Minzy hát live mượt mà trình diễn và giao lưu đều tự tin, trôi chảy.

Tiết mục gây chú ý vì 4 ngày trước, nữ ca sĩ từng gây tranh cãi với màn hát live Bắc Bling tại một chương trình. Do hát ngẫu hứng cộng với lỗi âm thanh nghiêm trọng, cô mất kiểm soát giọng hát, liên tục chênh phô, lạc tông ở đoạn verse và nốt cao căng, xấu ở phần chorus.

Màn hát ngẫu hứng nhận nhiều lời chê bai. Một số bình luận tỏ ra ngạc nhiên vì Hòa Minzy vốn được đánh giá giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc khá.

Trên mạng xã hội Threads, một số tài khoản cho rằng việc Hòa Minzy đưa Bắc Bling lên một sân khấu trao giải với chất lượng trình diễn chỉn chu khiến người xem đã mắt, đã tai là cách cô "phục thù" sự cố vừa qua.