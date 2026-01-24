U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng đầy kịch tính trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, hai đội hòa nhau và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Với bản lĩnh và sự tự tin, các cầu thủ U23 Việt Nam đã vượt qua đối thủ với tỷ số 7-6, mang về chiến thắng lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Chiến thắng này khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong niềm vui và tự hào. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng không giấu được cảm xúc khi theo dõi trận đấu và nhanh chóng chia sẻ niềm hạnh phúc trên mạng xã hội. Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy là một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý.



Hòa Minzy xuống đường vui mừng vì U23 Việt Nam đã chiến thắng

Ngay sau trận đấu, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xúc động trước tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ. Nữ ca sĩ viết: "Quá xúc động, quá kiên cường, quá quả cảm, quá tuyệt vời các em U23 ơi! Cảm ơn rất nhiều. Có ai đoạn cuối giống tôi không. Sắp concert không hét không la được, chứ phát điên lên rồi đây này. Cảm ơn các em vì đã chơi hết sức mình vì màu cờ sắc áo của Việt Nam".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đáng chú ý, cầu thủ Đình Bắc bất ngờ để lại bình luận hài hước: "Chị Hòa ơi chị khóc nhớ quay em xem với ạ". Cách xưng hô thân mật cùng giọng điệu dí dỏm khiến cộng đồng mạng thích thú.

Không để đàn em chờ lâu, Hòa Minzy nhanh chóng đáp lại: "Mới up đấy xem đi". Màn tương tác vui vẻ giữa nữ ca sĩ và cầu thủ trẻ góp phần khiến không khí sau trận đấu thêm phần gần gũi, nhẹ nhàng.

Không chỉ dừng lại trên mạng xã hội, Hòa Minzy còn hòa mình vào không khí ăn mừng ngoài đường phố. Nữ ca sĩ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, nhảy nhót, đập tay cùng người hâm mộ trong dòng người "đi bão". Cô hào hứng chia sẻ: "Ra đường hôm nay lắm người quen ghê. Thấy ai cũng như quen lâu lắm. Chẳng biết ai với ai, cứ thế thôi cho vui".

Hòa Minzy vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá Việt Nam. Cô gần như không bỏ lỡ các trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, thường xuyên theo dõi trực tiếp hoặc qua truyền hình để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ.

Nữ ca sĩ cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu... Đặc biệt, tình bạn hơn 10 năm với cầu thủ Văn Toàn từng nhiều lần được cô chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

Với tình yêu bóng đá mãnh liệt, Hòa Minzy thường xuyên bày tỏ cảm xúc, bật khóc vì xúc động, ủng hộ tiền mặt hoặc hòa mình vào không khí ăn mừng cùng người hâm mộ. Tình cảm chân thành của cô được ví như một “gam màu sôi động”, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo khán giả.