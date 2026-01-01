Tùng Dương được vinh danh với giải thưởng Ca sĩ của năm tại Mai Vàng 2025 do báo Người lao động tổ chức, diễn ra tối 29/1 tại Nhà hát TPHCM. Đây là hạng mục mới trong hệ thống giải thưởng, với mục đích tôn vinh ca sĩ có nhiều hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực trong lĩnh vực âm nhạc năm qua. Giải được quyết định bởi Hội đồng Nghệ thuật, Ban chỉ đạo, BTC giải.
Tùng Dương chia sẻ đoạt tổng cộng 3 Giải Mai Vàng trong sự nghiệp ca hát. Năm nay, anh càng hạnh phúc vì thắng giải thưởng đặc biệt. Ca sĩ tri ân ban tổ chức, khán giả đã dõi theo và ghi nhận những hoạt động của anh trong thời gian qua.
Với nam ca sĩ, tận hiến cho âm nhạc và nghệ thuật luôn là tôn chỉ làm nghề trong hơn 20 năm ca hát.
"Tôi sẽ không bao giờ dừng lại với những thành quả mình đạt được mà luôn mở ra những cánh cửa để tiếp tục sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật", divo Tùng Dương cho hay.
NSND Tự Long có màn xuất hiện bất ngờ và chia sẻ niềm vui nghề của đàn em. Nghệ sĩ bày tỏ đích đến của Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ như anh không phải giải thưởng mà đó là sự tận hiến.
"Tất cả nghệ sĩ chúng tôi đều chung suy nghĩ làm nghề vì khán giả. Còn giải thưởng được hay không chưa quan trọng, chủ yếu vẫn là giải thưởng trong lòng khán giả", NSND Tự Long chia sẻ.
Năm qua, Tùng Dương có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Anh ra mắt 4 MV, trong đó 2 MV Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác đạt triệu view sau thời gian ngắn phát hành.
Tùng Dương phát hành đĩa than The Voice - Timeless được giới chuyên môn và báo chí đánh giá cao. Divo cũng là gương mặt uy tín trong các sự kiện của đại lễ A50, A80 cùng nhiều chương trình quan trọng cấp quốc gia.
Ngoài Tùng Dương với Ca sĩ của năm, hạng mục mới khác được trao gồm: MV của năm thuộc về Hòa Minzy (MV Bắc Bling). Ca sĩ Đức Phúc và Phương Mỹ Chi cùng nhận cúp cho Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.
Tại sự kiện, ca sĩ Tùng Dương trình diễn Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Ca khúc với nội dung lan tỏa niềm tin vào hành trình phát triển của đất nước và văn hóa Việt Nam được nam ca sĩ thể hiện đầy nội lực, truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả.
Trong khi đó, ca sĩ Hòa Minzy trở thành gương mặt nổi bật trong đêm trao giải. Ngoài giải MV của năm, cô tiếp tục được gọi tên cho Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025.
Một số khoảnh khắc tại Giải Mai Vàng 2025
Ảnh, clip: HK, BTC