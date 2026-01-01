Tùng Dương được vinh danh với giải thưởng Ca sĩ của năm tại Mai Vàng 2025 do báo Người lao động tổ chức, diễn ra tối 29/1 tại Nhà hát TPHCM. Đây là hạng mục mới trong hệ thống giải thưởng, với mục đích tôn vinh ca sĩ có nhiều hoạt động nổi bật, đóng góp tích cực trong lĩnh vực âm nhạc năm qua. Giải được quyết định bởi Hội đồng Nghệ thuật, Ban chỉ đạo, BTC giải.

Divo Tùng Dương thắng giải "Ca sĩ của năm" tại Mai Vàng 2025.

Tùng Dương chia sẻ đoạt tổng cộng 3 Giải Mai Vàng trong sự nghiệp ca hát. Năm nay, anh càng hạnh phúc vì thắng giải thưởng đặc biệt. Ca sĩ tri ân ban tổ chức, khán giả đã dõi theo và ghi nhận những hoạt động của anh trong thời gian qua.

Với nam ca sĩ, tận hiến cho âm nhạc và nghệ thuật luôn là tôn chỉ làm nghề trong hơn 20 năm ca hát.

"Tôi sẽ không bao giờ dừng lại với những thành quả mình đạt được mà luôn mở ra những cánh cửa để tiếp tục sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật", divo Tùng Dương cho hay.

NSND Tự Long có màn xuất hiện bất ngờ và chia sẻ niềm vui nghề của đàn em. Nghệ sĩ bày tỏ đích đến của Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ như anh không phải giải thưởng mà đó là sự tận hiến.

"Tất cả nghệ sĩ chúng tôi đều chung suy nghĩ làm nghề vì khán giả. Còn giải thưởng được hay không chưa quan trọng, chủ yếu vẫn là giải thưởng trong lòng khán giả", NSND Tự Long chia sẻ.

Tùng Dương có nhiều dấu ấn âm nhạc nổi bật trong năm 2025.

Năm qua, Tùng Dương có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Anh ra mắt 4 MV, trong đó 2 MV Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác đạt triệu view sau thời gian ngắn phát hành.

Tùng Dương phát hành đĩa than The Voice - Timeless được giới chuyên môn và báo chí đánh giá cao. Divo cũng là gương mặt uy tín trong các sự kiện của đại lễ A50, A80 cùng nhiều chương trình quan trọng cấp quốc gia.

Các ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Tùng Dương, Đức Phúc (thứ 2, từ trái qua) được vinh danh trong đêm.

Ngoài Tùng Dương với Ca sĩ của năm, hạng mục mới khác được trao gồm: MV của năm thuộc về Hòa Minzy (MV Bắc Bling). Ca sĩ Đức Phúc và Phương Mỹ Chi cùng nhận cúp cho Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.

Tại sự kiện, ca sĩ Tùng Dương trình diễn Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Ca khúc với nội dung lan tỏa niềm tin vào hành trình phát triển của đất nước và văn hóa Việt Nam được nam ca sĩ thể hiện đầy nội lực, truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả.

Trong khi đó, ca sĩ Hòa Minzy trở thành gương mặt nổi bật trong đêm trao giải. Ngoài giải MV của năm, cô tiếp tục được gọi tên cho Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025.

Ca sĩ Hòa Minzy và Soobin Hoàng Sơn là “Nam ca sĩ và nữ ca sĩ được yêu thích nhất”. Hòa Minzy không giấu niềm tự hào và mời cha mẹ đang ngồi dưới khán đài lên chung vui khoảnh khắc ý nghĩa.

Lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng, Soobin Hoàng Sơn gửi lời cảm ơn đến công ty quản lý và fanclub đã luôn đồng hành, yêu thương anh trong suốt chặng đường vừa qua.

Hòa Minzy tiếp tục nhận giải "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025". Trong khi đó, NSND Trần Minh Ngọc nhận bằng khen vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng".

Diễn viên Băng Di, Liên Bỉnh Phát cùng được gọi tên cho “Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất”. Họ lần lượt gửi lời cảm ơn đến khán giả và 1 nửa của mình - người luôn kề vai sát cánh trong bước đường sự nghiệp.

Nghệ sĩ Hùng Vương và Lâm Vỹ Dạ - Chủ nhân cúp Mai Vàng hạng mục "Nam, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất".

Diễn viên Duy Khánh ZhouZhou lần đầu được đề cử đã thắng "Diễn viên hài được yêu thích nhất". MC Vũ Mạnh Cường tiếp tục đoạt giải "Người dẫn chương trình được yêu thích nhất".

"Mẹ biển" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền được gọi tên cho "Phim truyền hình được yêu thích nhất". Trong khi đó, "Mưa đỏ" không có đối thủ ở hạng mục "Phim điện ảnh".

2 chương trình “Mùa xuân TPHCM - Bước vào kỷ nguyên mới” (HTV) và Concert “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức đã đạt giải Mai Vàng 31.

"Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất được yêu thích nhất" gọi tên show "Chiến sĩ quả cảm" của Đài Truyền hình Việt Nam.

2 nghệ sĩ được trao tặng "Mai Vàng tri ân" là: NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội và NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch. Ban Tổ chức cũng trao tặng "Mai Vàng Nhân Ái" cho nhạc sĩ Cao Văn Lý (giữa).

