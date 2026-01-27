Cúp cao quý nhất cho nhạc sĩ 97 tuổi

Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 diễn ra tối 26/1 ghi lại hành trình tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và giá trị sáng tạo tiêu biểu trong đời sống văn hóa - nghệ thuật năm 2025.

Ở lần đầu tổ chức, giải thưởng có 75 đề cử, với sự xuất hiện của hàng trăm văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo nghệ thuật. Tinh hoa cống hiến được giới thiệu là hạng mục đặc biệt, không có đề cử nào được công bố trước đó và giải thưởng được chọn nhờ quyết định của hội đồng giám khảo. Ban tổ chức dành chiếc cúp cao quý nhất cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, như một lời tri ân với sự tận hiến của nhạc sĩ sống trọn gần một thế kỷ.

Con gái nhận giải thưởng thay nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ - thay mặt nhận giải. Chị Tuyến cho biết chiếc cúp là món quà sinh nhật quý giá mừng nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa bước sang tuổi 97. Nhạc sĩ bước qua năm 2025 đáng nhớ với nhiều giải thưởng, nhiều tình cảm từ khán giả. Gia đình tự hào khi bài hát của ông vang lên ở nhiều sự kiện trọng đại của Tổ quốc. "Nhạc sĩ Phạm Tuyên mỗi năm một yếu, lại càng ít nói. Khi được tôn vinh, ông chỉ có thể nói cảm ơn vì đến tuổi này vẫn được mọi người nhớ đến", con gái nhạc sĩ chia sẻ.

Để tri ân nhạc sĩ, nhiều bài hát nổi tiếng của ông được ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hoàng Dũng, Hòa Minzy ngẫu hứng thể hiện như Mẹ và cô, Chiếc đèn ông sao.

Hạng mục Tinh hoa đa lĩnh vực gồm 7 giải thưởng, chia đều cho các nội dung về văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, sáng tạo, bảo tồn di sản văn hóa và lan tỏa văn hóa Việt. Giải Tinh hoa điện ảnh gọi tên Mưa đỏ, nối dài mạch chiến thắng của bộ phim doanh thu hơn 700 tỷ đồng ở nhiều lễ trao giải chuyên môn. Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định giải thưởng tiếp thêm động lực để ê-kíp tiếp tục theo đuổi dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" nhận giải Tinh hoa điện ảnh.

Tinh hoa văn học thuộc về Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo nhận giải Tinh hoa sân khấu, triển lãm Đồng chìm đáy nước (họa sĩ Ca Lê Thắng) nhận giải Tinh hoa mỹ thuật. Nội dung về sáng tạo gọi tên Chào show, sách Di tích quốc gia đặc biệt - Chùa Việt (chủ biên Nguyễn Văn Hùng) nhận giải bảo tồn di sản văn hóa.

Hòa Minzy, Nguyễn Hùng lập cú đúp

Lĩnh vực âm nhạc có hạng mục trao giải riêng, với 7 chiếc cúp được trao. Chương trình biểu diễn của năm gọi tên concert quốc gia Tổ quốc trong tim - đại nhạc hội đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Concert quốc gia trở thành thương hiệu âm nhạc trong năm 2025, với điểm nhấn quan trọng là 50.000 người cùng hát Tiến quân ca.

Đạo diễn Minh Trí, ca sĩ Võ Hạ Trâm đại diện ê-kíp sản xuất concert Tổ quốc trong tim nhận giải.

Năm qua, dòng chảy âm nhạc yêu nước tiếp tục chinh phục khán giả nhờ những sản phẩm sáng tạo, nghệ sĩ biểu diễn trẻ tài năng. DTAP thắng giải Nhà sản xuất âm nhạc của năm nhờ dự án Made in Vietnam. Đây cũng chính là chủ nhân giải thưởng Album của năm.

Ca sĩ Nguyễn Hùng giành cú đúp khi chiến thắng giải Nhạc sĩ của năm, bản hit Còn gì đẹp hơn của anh thắng giải Bài hát của năm. Nguyễn Hùng không có mặt ở lễ trao giải, song ca khúc của anh vẫn được thể hiện nhờ giọng ca của Hương Tràm, Phương Vy, M Naive. Cách đây một năm, Nguyễn Hùng vẫn còn xa lạ với khán giả đại chúng. Chỉ với hai bản hit lớn, nam ca sĩ bước lên những concert quy mô nhất, trở thành hiện tượng âm nhạc của năm.

DTAP là nhà sản xuất âm nhạc của năm.

Hòa Minzy cũng vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Soobin để mang về hai chiếc cúp ở hạng mục MV của năm (Bắc Bling) và Ca sĩ của năm. Hai lần lên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ đều khóc nghẹn. Hòa Minzy nói suốt 12 năm sự nghiệp, cô khóc vì buồn nhiều hơn. Nhưng trong năm 2025, nhiều lần cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. "Giải thưởng quá lớn, giúp tôi tự hào vì năm qua có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tôi sẽ không dừng lại, nỗ lực để trở thành một tinh hoa Việt", Hòa Minzy nói.

Hòa Minzy khóc khi nhận liên tiếp hai giải thưởng.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt, không chỉ ở sự bùng nổ về quy mô mà còn ở bước chuyển trong tư duy nghệ thuật. Nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản, chuỗi concert quy mô xuất hiện dày đặc. Hạng mục âm nhạc là cuộc cạnh tranh gay gắt. Những tên tuổi lớn, có ca khúc tỷ view như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương cũng trắng tay ở Tinh hoa Việt.

Tưởng nhớ Thương Tín, Lê Thiết Cương

Bên cạnh nội dung trao giải, Tinh hoa Việt mang đến những tiết mục trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu. Dàn nhạc chơi live toàn bộ chương trình, dưới sự chỉ đạo của giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Lễ trao giải là nơi các giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại được kết nối. Lễ trao giải là nơi các giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại được kết nối.

Những ca khúc nhạc phim như Bừng sáng, Quả tim màu lửa, Mặt trời trong bóng tối, Lời hẹn và Còn gì đẹp hơn được phối lại với cấu trúc liền mạch, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều không gian điện ảnh khác nhau. Màn trình diễn Tinh hoa thầm lặng là điểm nhấn đặc biệt, vinh danh ê-kíp đứng sau ánh hào quang. Đây cũng là tiết mục đặc biệt, hiếm thấy ở những lễ trao giải nghệ thuật.

Khoảnh khắc xúc động ở lễ trao giải. Khoảnh khắc xúc động ở lễ trao giải.

Lễ trao giải Tinh hoa Việt cũng để lại khoảng lặng cảm xúc khi tưởng nhớ những nghệ sĩ đã từ biệt khán giả trong năm qua. Đó là tài tử Thương Tín, NSƯT Mai Châu, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhạc sĩ Thế Hiển, NSND Thanh Hải...

Theo Tiền Phong