Sáng 27/12, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý IV-2023 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa, với 31 vị trí (quận Hoàn Kiếm 2 vị trí). Trong đó, có 9 vị trí bắn pháo hoa tầm cao, với 600 quả/1 vị trí; 22 vị trí bắn pháo hoa tầm thấp.

“Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện để bảo vệ vị trí bắn pháo hoa và bảo đảm an toàn cho nhân dân du xuân”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, dịp Tết Giáp Thìn, địa bàn quận có 2 trận địa pháo hoa tầm cao. Đến nay công tác xã hội hóa việc bắn pháo hoa cơ bản đã hoàn thành.

Với tính chất là địa bàn trọng điểm, vị trí trung tâm Thủ đô, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết là công tác được quận Hoàn Kiếm quan tâm thực hiện. Trong đó quận đã đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường dịp Tết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai việc bắn pháo hoa đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết vào đêm giao thừa.

Ngoài ra, ông Trần Sỹ Thanh còn yêu cầu các đơn vị vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc “đã uống rượu, bia - không lái xe”, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan nồng độ cồn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó cần lưu ý việc thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn giao lãnh đạo các sở ngành, quận huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Quan tâm thăm hỏi, động viên, chăm lo về vật chất, tinh thần tới gia đình các chiến sĩ là công dân Thủ đô đang làm nhiệm vụ, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết…