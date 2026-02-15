Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh (trụ trì chùa Đậu, Hà Nội), mâm lễ cúng ở chùa đêm giao thừa không cần chuẩn bị cầu kỳ, quan trọng là thể hiện được lòng thành của người dân và Phật tử.

Người dân khi đi lễ chùa vào đêm giao thừa có thể mang theo chút lễ vật như hương nến, hoa quả tươi… để cúng Phật thánh.

Trong đó, ban Tam Bảo là ban thờ chính trong chùa, thờ Phật. Đây là ban thờ quan trọng nhất, vì vậy mâm cúng ở đây cần được chuẩn bị chu đáo và trang trọng nhất, thường gồm 5 lễ vật là: hương – đăng (nến) – hoa – quả – nước.

Còn ở các ban khác như ban Tổ, ban Mẫu, ban Đức Ông, mâm cúng có thể chuẩn bị đơn giản hơn nhưng vẫn cần đảm bảo sự trang trọng, gồm một số lễ vật như hoa tươi, trái cây, bánh kẹo và trà.

Hoa là biểu tượng của sự thanh khiết và lòng thành kính. Khi chọn hoa đi chùa, bạn nên ưu tiên những loại hoa mang ý nghĩa tốt lành như:

- Hoa sen: tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết, thoát tục.

- Hoa huệ: mang ý nghĩa thanh tao, thuần khiết.

- Hoa cúc: biểu tượng của sự trường thọ, may mắn.

- Hoa mẫu đơn: tượng trưng cho vẻ đẹp, sự quý phái.

Người dân thường đi chùa vào đêm giao thừa hoặc đầu năm mới để cầu may mắn, bình an. Ảnh: Nguyễn Huế

Trái cây dâng lễ ở chùa thường được bày thành mâm ngũ quả. Theo quan niệm dân gian, ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và ngũ thiện căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ).

Các loại quả thường được chọn bao gồm:

- Cam/quýt: tượng trưng cho sự may mắn, sung túc.

- Chuối: mang ý nghĩa sum vầy, đoàn viên.

- Dưa hấu: biểu tượng của sự mát lành, thanh khiết.

- Phật thủ: tượng trưng cho bàn tay Phật, mang lại bình an.

- Táo: ý nghĩa là sự tốt lành, may mắn.

Ngoài hoa tươi và trái cây, bạn có thể chuẩn bị thêm bánh kẹo và nên chọn những loại được đóng gói cẩn thận, còn hạn sử dụng như bánh quy; hay các loại bánh truyền thống như: bánh đậu xanh, bánh cốm, oản.

Trà và nước cũng là lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ở chùa vào đêm giao thừa. Bạn có thể chuẩn bị:

- Trà sen, trà búp: tượng trưng cho sự thanh tao.

- Nước lọc đóng chai: đảm bảo sạch sẽ, tinh khiết.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng sắm cả nhang trầm khi đi lễ chùa. Loại nhang này không chỉ tạo mùi thơm dễ chịu mà còn giúp không gian chùa thêm thanh tịnh.

Khi thắp nhang, bạn chỉ nên thắp 1 hoặc 3 nén, không nên thắp quá nhiều và tốt nhất là thắp chung ở lư hương to trước cửa chùa rồi đi từng ban khấn.

Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh cũng lưu ý, khi đi lễ chùa, người dân và Phật tử không nên cúng tiền vàng để tránh lãng phí và hạn chế gây ô nhiễm môi trường, cũng không cúng lễ mặn như rượu thịt để thể hiện lòng từ bi.

Khi đi lễ chùa đêm giao thừa hoặc đầu năm mới, với lòng thành, mọi người có thể khấn xin Phật thánh che chở gia hộ cho một năm công việc hanh thông thuận lợi, con cái học hành thi cử đỗ đạt, lộc tài vượng tiến, gia nội khoẻ mạnh, bình an.