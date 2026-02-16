Cúng ở chùa đêm giao thừa vào giờ nào tốt?

Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh (trụ trì chùa Đậu, Hà Nội), giao thừa là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Theo quan niệm dân gian, đây là thời khắc linh thiêng nhất của năm mới nên mọi người thường đến chùa lễ bái và cầu nguyện.

Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh cho hay, người dân và Phật tử đi lễ chùa đêm giao thừa tốt nhất là vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khoảng từ 0h đến 3h (rạng sáng mùng 1 Tết).

Khi đến chùa, mọi người không nên thắp hương nén để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và giữ gìn không khí trong lành nơi cửa Phật. Bởi hiện ở nhiều chùa, mỗi ban thờ đều thắp hương vòng để phục vụ người dân và Phật tử tới lễ bái.

Khi đi lễ chùa mọi người cần lựa chọn trang phục chỉnh tề, trang nghiêm rồi vào ban Tam Bảo để dâng lễ Phật và đi lễ các ban khác như ban Đức Ông, ban Tổ, ban Mẫu...