Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh (trụ trì chùa Đậu, Hà Nội), giao thừa là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Theo quan niệm dân gian, đây là thời khắc linh thiêng nhất của năm mới nên mọi người thường đến chùa lễ bái và cầu nguyện.
Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh cho hay, người dân và Phật tử đi lễ chùa đêm giao thừa tốt nhất là vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khoảng từ 0h đến 3h (rạng sáng mùng 1 Tết).
Khi đến chùa, mọi người không nên thắp hương nén để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và giữ gìn không khí trong lành nơi cửa Phật. Bởi hiện ở nhiều chùa, mỗi ban thờ đều thắp hương vòng để phục vụ người dân và Phật tử tới lễ bái.
Khi đi lễ chùa mọi người cần lựa chọn trang phục chỉnh tề, trang nghiêm rồi vào ban Tam Bảo để dâng lễ Phật và đi lễ các ban khác như ban Đức Ông, ban Tổ, ban Mẫu...
Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh, mâm lễ cúng ở chùa đêm giao thừa không cần chuẩn bị cầu kỳ, quan trọng là thể hiện được sự thành tâm.
Người dân khi đi lễ chùa vào đêm giao thừa có thể mang theo chút lễ vật như hương nến, hoa quả tươi để cúng Phật.
Hoa tươi lễ Phật có thể là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu... Còn quả thì chọn cam/quýt, chuối, dưa hấu, phật thủ, táo.
Người đi lễ chùa có thể chuẩn bị thêm bánh kẹo, trà và nước.
Đại đức, Tiến sĩ Thích Quang Minh nhấn mạnh, khi tới chùa, người hành lễ không nên cúng tiền vàng nhằm tránh lãng phí và hạn chế ô nhiễm môi trường, cũng không nên cúng lễ mặn như rượu thịt để thể hiện lòng từ bi.
Khi đi lễ chùa đêm giao thừa hoặc đầu năm mới, với lòng thành, người hành lễ có thể khấn xin Phật che chở gia hộ cho một năm công việc hanh thông thuận lợi, con cái học hành thi cử đỗ đạt, lộc tài vượng tiến, gia nội khoẻ mạnh bình an.
Văn khấn tại chùa đêm giao thừa tập trung vào việc tri ân Tam Bảo, xin bình an và may mắn cho năm mới, thường sử dụng các bài khấn hướng Phật.
Dưới đây là văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa thông tin:
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Đệ tử con thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Hôm nay là ngày... tháng... năm...
Tín chủ con là:
Ngụ tại:
Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.
Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
- Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc Tây phương.
- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
- Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
- Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần, chư thiện Bồ Tát.
Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được... (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).
Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).
Lưu ý:
Khi khấn tại chùa, người hành lễ nên giữ sự thành tâm, nhẹ nhàng và tôn kính.
Có thể sử dụng các bài khấn mang tính chất xin hướng về Phật pháp, tu tập, hoặc hồi hướng công đức.
Nên chuẩn bị hương hoa, trái cây… và các lễ vật tươi sạch, được đóng gói cẩn thận, thể hiện lòng thành.