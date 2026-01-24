Đóng góp vào thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý lớn và ủng hộ từ người hâm mộ.

Các thông tin xoay quanh cuộc sống, sở thích của cầu thủ này cũng trở thành chủ đề đặc biệt được quan tâm.

Ông Nguyễn Xuân Huy (xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) – bố của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc cho biết, những ngày U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 châu Á 2026, không khí ở gia đình ông và quê nhà rộn ràng, vui hơn Tết.

Trước mỗi trận đấu của đội tuyển, rất đông người thân và bà con làng xóm sang nhà ông Huy để cùng theo dõi, cổ vũ và tiếp lửa cho Xuân Bắc cùng các đồng đội.

Đặc biệt, trong trận tranh hạng ba diễn ra tối 23/1, khi U23 Việt Nam giành chiến thắng “nghẹt thở” trước U23 Hàn Quốc, cả gia đình và xóm làng của Xuân Bắc như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bên bố mẹ. Ảnh: NVCC

Ông Huy kể, từ khi Xuân Bắc theo đuổi giấc mơ sân cỏ và sống xa nhà, mỗi năm, nam cầu thủ chỉ về quê thăm gia đình được vài lần vào dịp hè hoặc Tết.

Bởi vậy, những dịp con về, vợ chồng ông Huy lại tranh thủ vào bếp, nấu những món ngon để chiêu đãi con.

Đặc biệt, trong mâm cơm ngày Tết của gia đình ông thường có một món mà Xuân Bắc rất yêu thích. Đó là thịt gà luộc - món ăn dân dã được chế biến từ giống gà đồi quen thuộc của địa phương.

“Xuân Bắc thích nhất món gà luộc trong mâm cơm ngày Tết. Con từng nói, chỉ khi về quê mới được ăn món gà ngon đến thế”, ông Huy kể.

Gà đồi là sản vật đặc trưng ở vùng đất Phú Thọ, ngon nhất khi chế biến món luộc. Thịt gà đồi chắc, vị ngọt tự nhiên và lớp da vàng ươm. Ảnh: Uyen Thu

Ở Phú Thọ, nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên mà mô hình chăn nuôi gà thả đồi của người dân địa phương khá phát triển. Gà được nuôi thả tự do, di chuyển quanh đồi và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như cỏ, lá cây, côn trùng… hay ngô, thóc.

Nhờ hoạt động và sinh sống chủ yếu trong môi trường tự nhiên, sử dụng nguyên liệu “cây nhà lá vườn” mà gà đồi Phú Thọ được nhận xét là rất chất lượng.

Chúng có phần thịt săn, chắc, khi luộc có lớp da vàng ươm và dậy vị ngọt dịu tự nhiên.

“Nhà tôi ở trên đồi, nuôi gà theo phương pháp chăn thả tự nhiên nên thịt gà ngọt thơm, chắc và ít mỡ.

Xuân Bắc rất thích món gà đồi luộc nên mỗi khi con về quê, gia đình lại làm món này để con ăn cho thỏa nỗi nhớ”, bố của tiền vệ 23 tuổi chia sẻ.