Tử vi năm 2026 tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (Hỏa)

Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ có vận may, khá suôn sẻ trong năm 2026. Ngay cả ở những thời điểm phải đối mặt với thử thách, bản mệnh vẫn có thể vượt qua khó khăn nhờ trí tuệ và kinh nghiệm của mình.

Đồng thời, bạn cũng nên quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ và hỗ trợ, giúp đỡ họ nhiều hơn, đặc biệt là trong việc phát triển sự nghiệp.

Về sức khỏe, người tuổi này nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về tiết niệu, sức khỏe gan và thận. Những người thường uống rượu nên hạn chế để tránh những rủi ro sức khỏe không đáng có.

Tử vi năm 2026 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 (Thổ)

Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ có vận trình năm Bính Ngọ tương đối thuận lợi do Thổ khắc được Thủy, nhưng vẫn cần nỗ lực lớn.

Năm nay, bạn sẽ có một quá trình phát triển rực rỡ trong sự nghiệp, và với sự giúp đỡ của quý nhân (Thiên Ấn), bạn sẽ dần vượt qua khó khăn, đạt được những bước tiến vững chắc.

Bạn có nhiều kế hoạch và sáng kiến mới, và bạn có thể chủ động thực hiện chúng, nỗ lực biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Về sức khỏe, nên chú ý đến huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Những người có chế độ ăn uống không điều độ hoặc hút thuốc lá, uống rượu bia quá mức nên đặc biệt cảnh giác và duy trì lối sống lành mạnh.

Tử vi năm 2026 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (Mộc)

Những người Mậu Thìn sinh năm 1988 được dự báo sẽ có nhiều điều hứa hẹn vào năm 2026.

Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này dự kiến sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tăng thu nhập đáng kể. Năm nay là thời điểm để thể hiện tài năng và hoàn thiện bản thân, nhưng cần thận trọng trong việc xử lý các mối quan hệ phức tạp tại nơi làm việc.

Sự tác động của Thiên Quan báo hiệu bạn có nguy cơ bị đố kỵ hoặc phá hoại từ kẻ xấu. Để tránh những xung đột không đáng có, người tuổi Thìn nên giữ thái độ bình tĩnh, hạn chế đấu khẩu hay tham gia vào chuyện của người khác.

Về gia đình và hôn nhân, con giáp này có thể gặp phải một số bất hòa không mong muốn với vợ, chồng do ảnh hưởng từ hung tinh Quả Tú. Vì vậy họ nên đề cao sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau trong các mối quan hệ hàng ngày, cố gắng tránh để những tranh cãi nhỏ nhặt ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

Về sức khỏe, bản mệnh có một năm bận rộn, nhiều việc phải làm, nên sắp xếp lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh quá sức gây hại cho sức khỏe.

Tử vi tuổi Thìn năm 2026 được đánh giá khá cát lành, nhiều điều mới mẻ. Ảnh minh họa: Xuân An

Tử vi năm 2026 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 (Kim)

Những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng bên ngoài trong năm 2026 do bản mệnh bị hao tổn năng lượng (Kim sinh Thủy).

Hiệu suất công việc có sự dao động. Trong công việc, bạn có thể gặp phải sự hiểu lầm hoặc thách thức từ cấp trên, ngăn cản bạn phát huy hết tài năng của mình, gây ra căng thẳng đáng kể.

Hơn nữa, bản mệnh còn có thể gặp phải những chiêu trò cạnh tranh từ những đối thủ ở nơi làm việc. Trong những tình huống này, bạn chỉ cần giữ bình tĩnh và lý trí để tránh những tranh cãi và thất bại không đáng có.

Vận may tài chính có phần bị hạn chế, vì vậy những người sinh năm này nên tránh các khoản đầu tư rủi ro cao.

Tử vi năm 2026 tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 (Thủy)

Thanh thiếu niên sinh năm 2012 sẽ phải đối mặt với áp lực học tập vào năm 2026 Bính Ngọ, mặc dù đây là năm ngũ hành bản mệnh hòa hợp.

Những yếu tố bên ngoài như mạng xã hội, giải trí và những thay đổi trong hoàn cảnh gia đình có thể khiến các em khó tập trung vào việc học, dẫn đến kết quả học tập không ổn định. Cha mẹ nên đặc biệt chú ý đến những thay đổi tâm lý của con em mình và tạo ra một môi trường học tập yên tĩnh, thoải mái và hỗ trợ.

Tuy nhiên, nhờ có cát tinh Phượng Các hóa giải, nếu bản mệnh chăm chỉ và nghiêm túc học hành, nỗ lực bỏ ra được đền đáp xứng đáng, thậm chí còn đạt kết quả ngoài mong đợi, đề tên bảng vàng.

Ngoài ra, bạn nên đặc biệt chú ý đến các vấn đề về an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Tốt nhất nên có người lớn đi kèm bạn để đảm bảo an toàn tuyệt đối, do nguy cơ tai nạn dưới nước cao hơn từ hung tinh đe dọa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm