Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố số lượng nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Sau khi nắm được những số liệu này, học sinh TP.HCM sẽ có 5 ngày để điều chỉnh so với đăng ký ban đầu. Đây được xem là chính sách cởi mở và khác biệt của TP.HCM so với các tỉnh, thành khác trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.

Trong 108 trường THPT công lập, năm nay, 76 trường có tỷ lệ "chọi" tăng từ 0,02-0,93.

Trong đó, 19 trường THPT có tỷ lệ chọi lớp 10 cao từ 1 "chọi" 2 (1/2) trở lên. Dẫn đầu là Trường THPT Nguyễn Hữu Huân với tỷ lệ 1/3,54. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền xếp thứ 2 với tỷ lệ 1/3,16.

Đặc biệt, một trường ở vùng ven thành phố là Trường THPCS Hồ Thị Bi (Hóc Môn) có tỷ lệ 1/3,06. Nhiều trường khác có tỷ lệ "chọi" trên 2 như THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1/2,7, THPT Gia Định 1/2,64, THPT Lê Quý Đôn 1/2,63, THPT Phạm Văn Sáng 1/2,6, THPT Trần Phú 1/2,48, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 1/2,37, THPT Nguyễn Hữu Tiến 1/2,36, THPT Bình Hưng Hòa 1/2,33, THPT Trưng Vương 1/2,32, THPT Thạnh Lộc 1/2,3, THPT Lương Thế Vinh 1/2,25, THPT Mạc Đĩnh Chi 1/2,24, THPT Bùi Thị Xuân 1/2,2, THPT Thủ Đức 1/2,19, THPT Phú Nhuận 1/2,18, THPT Trần Hưng Đạo 1/2,01.

Những trường có tỷ lệ "chọi" cao

Tuy nhiên, toàn thành phố cũng ghi nhận có hơn 20 trường THPT có số thí sinh đăng ký rất ít. Những trường này chủ yếu nằm ở quận 8, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và một số trường ở TP Thủ Đức.

Tại những trường này số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh rất nhiều, vì vậy tỷ lệ chọi rất thấp. Cá biệt trong này có Trường THPT Nguyễn Văn Linh, tuyển 720 thí sinh nhưng chỉ có 149 phiếu đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ 1/0,21. Trường THPT Phong Phú tuyển 765 thí sinh nhưng chỉ 296 thí sinh đăng ký, tỷ lệ 1/0,39. Tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, tuyển 855 thí sinh, chỉ có 384 nguyện vọng 1, tỷ lệ 1/0,45.

Những trường khác có số học sinh đăng ký chưa đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh như: THPT Nguyễn Thị Hồng Gấm, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT Năng khiếu TDTT, THPT Trần Hữu Trang, THPT Tân Phong, THPT Long Trường, THPT Nguyễn An Ninh, THPT Diên Hồng, THPT Đa Phước, THPT Bình Khánh, THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập, THPT Phước Kiển, THPT Dương Văn Dương.

Những trường số thí sinh đăng ký chưa bằng chỉ tiêu tuyển sinh

Còn lại khoảng 60 trường THPT trong top tầm trung, có nghĩa là tỷ lệ chọi dao động từ 1-1,9, đây là những trường top giữa đòi hỏi thí sinh phải cân nhắc thật kỹ khi đăng ký.

Điều chỉnh nguyện vọng thế nào?

Bắt đầu từ hôm nay, học sinh thi vào lớp 10 TP.HCM sẽ có 5 ngày để điều chỉnh nguyện vọng.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng sẽ kéo dài đến 17h ngày 19/5. Thí sinh tiếp tục dùng tài khoản đã sử dụng ở lần đầu để đăng nhập và điều chỉnh.

Ông Nam nhắc nhở phụ huynh và học sinh lưu ý giai đoạn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký ở lần đầu tiên. Đặc biệt, việc đăng ký bài thi ngoại ngữ do trường THCS bộ phận quản lý hệ thống thi tuyển sinh 10 chịu trách nhiệm cho thí sinh. Ngoài ra, nếu thí sinh có thắc mắc gì thì phải liên hệ trường THCS hoặc các số hỗ trợ để được giải đáp rõ ràng.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THCS chủ động, chịu trách nhiệm mở khóa nguyện vọng cho thí sinh khi có yêu cầu. Cần ghi nhận lại thời gian mở để biết đã mở khi nào, so sánh sau thời gian khóa hoàn toàn hoặc khi có khiếu nại xảy ra.

Lãnh đạo nhà trường phân công giáo viên hoặc giáo viên chủ nhiệm phụ trách, tiếp nhận yêu cầu từ cha mẹ học sinh, và thông báo cán bộ công nghệ thông tin để mở cho phụ huynh tự đăng ký, bố trí thiết bị hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Đối với học sinh có ý muốn thay đổi nguyện vọng, ông Nam lưu ý phải liên hệ trực tiếp với người phụ trách tuyển sinh của trường THCS hoặc giáo viên để được hỗ trợ.

Về việc điều chỉnh nguyện vọng, lãnh đạo Sở GD-ĐT tư vấn phụ huynh nên nhìn toàn cảnh tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 của các trường THPT. Điều quan trọng hơn cả là chọn nguyện vọng 1 phải phù hợp với năng lực học tập của con em mình. Trong đó, ưu tiên 1 là trường học phù hợp năng lực, khả năng của học sinh. Ưu tiên 2 là trường học phải phù hợp khoảng cách đại lý và ưu tiên 3 phù hợp với nhóm môn tự chọn theo định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Học sinh cũng cần đối sánh điểm chuẩn các trường trong vài năm gần đây. Đây là cơ sở dữ liệu để phụ huynh và học sinh thay đổi nguyện vọng, chọn trường phù hợp.

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM những năm gần đây do VietNamNet thống kê:

