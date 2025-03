Năm 2023, Mắm NYC được tờ The New York Times xếp vị trí thứ 26 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York.

Nhà báo, nhà phê bình Pete Wells của tờ này gọi MẮM NYC là "nhà hàng phục vụ món Việt hấp dẫn nhất New York". Ông đánh giá cao mắm tôm, thứ nước chấm đậm mùi quyện cùng vài lát ớt, chanh tươi và mô tả đậu rán có vỏ ngoài giòn rụm, bên trong giống phô mai.

"Thực khách ngồi trên vỉa hè, xung quanh có người đi dạo, xe cộ qua lại. Cảm giác như đang ăn trưa ở Hà Nội", ông Wells viết.

Năm 2024, quán đồ ăn Việt này tăng thứ hạng, đứng thứ 20 trong top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York.