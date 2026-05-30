Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10; trong đó có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.

Năm nay, TP Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, 2026 là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước.

Thống kê số liệu đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 cho thấy, năm nay chưa có dấu hiệu bất thường so với năm trước. Có hai trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông; các trường khác không có sự thay đổi nhiều so với năm ngoái.

Mặc dù kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn năm 2025, dự kiến cuối tháng 6/2026, Sở GD-ĐT Hà Nội mới công bố kết quả thi. Bởi sau kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, Sở phải điều động cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Về định hướng ra đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi vào lớp 10 bám sát đề minh họa đã được công bố theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi đảm bảo nguyên tắc vừa sức, có tính phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Năm 2026, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn Toán và Ngữ văn thi tự luận, làm bài 120 phút/bài thi. Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.