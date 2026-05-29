Chiều 29/5, ngay khi trở về sau buổi làm thủ tục dự thi, Nghiêm Gia Bảo An, học sinh Trường THCS Thăng Long, tiếp tục bước vào guồng ôn tập đã tự lên kế hoạch từ trước. Nữ sinh đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, ngôi trường có điểm chuẩn năm ngoái là 20,25 và tỷ lệ chọi năm nay khoảng 1,7.

“Điểm thi thử của em khoảng 24 nên em quyết định chọn trường vừa sức để an toàn hơn nếu năm nay điểm chuẩn tăng. Em nghĩ dù học ở trường nào, điều quan trọng nhất vẫn là mình được phát triển đúng năng lực của bản thân, không nhất thiết phải cố chạy theo trường top”, Bảo An chia sẻ.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Dù cố giữ tâm lý nhẹ nhàng, Bảo An thừa nhận càng gần ngày thi, bản thân càng khó tránh khỏi cảm giác áp lực. Trong nhiều tháng ôn thi, nữ sinh từng có giai đoạn buông xuôi vì điểm số không như kỳ vọng.

Mới đây, ở kỳ thi thử cuối cùng tại trường, với môn Toán vốn là thế mạnh, Bảo An chỉ đạt 6 điểm. Trong khi đó, môn Văn và Tiếng Anh lần lượt đạt 6, 7.

“Mức điểm này chưa đạt đến ngưỡng điểm chuẩn năm ngoái khiến em suy sụp. Áp lực thi cử khiến em thường xuyên căng thẳng, mất ngủ”, nữ sinh nhớ lại.

Nhưng sau đó, được bố mẹ động viên, Bảo An xốc lại tinh thần. “Em nghĩ rằng có khóc cũng chỉ giải tỏa được cảm xúc bên trong chứ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy em tự nhắc mình phải biến nỗi buồn thành động lực để tiếp tục cố gắng”, nữ sinh chia sẻ.

Trong ngày cuối cùng trước kỳ thi, Bảo An vẫn chia thời gian ôn tập khá chi tiết, với 2 tiếng dành cho môn Ngữ văn, 2 tiếng dành cho Toán và Tiếng Anh. Nữ sinh cho biết Văn vốn là môn em yếu nhất nên muốn tranh thủ rà soát lại các dạng bài trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

“Em nghĩ giai đoạn này quan trọng nhất là phải tin vào bản thân. Bạn bè em cũng động viên nhau trong nhóm chat cố gắng hết sức ở những khoảng thời gian cuối cùng này”, Bảo An nói.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Thạch Thảo

Khác với Bảo An, Phạm Huy Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi vẫn còn một buổi học thêm cuối cùng vào chiều nay. Nam sinh cho biết sau khi thi chuyên không đạt kết quả như mong muốn, em dồn toàn lực cho kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Những tháng qua, lịch học của nam sinh kín gần như cả tuần, chỉ nghỉ duy nhất một buổi vào chiều Chủ nhật. Ngoài giờ học ở trường và các lớp học thêm, buổi tối, nam sinh vẫn tiếp tục tự học khoảng 2-3 tiếng tại nhà.

Để giải tỏa căng thẳng, Huy Anh thường xin mẹ cho chơi game khoảng 15-20 phút rồi tiếp tục quay lại bàn học. Dù bố mẹ không tạo áp lực điểm số, nam sinh vẫn lo lắng vì mức độ cạnh tranh năm nay khá cao.

“Năm nay tuyển sinh tràn tuyến, cả thí sinh tạm trú cũng được đăng ký nên em nghĩ cạnh tranh sẽ căng hơn rất nhiều”, Huy Anh nói.

Trước ngày thi, Nguyễn Hương Giang, học sinh Trường Dewey Tây Hà Nội, cố giữ cho mình tâm lý thật thoải mái. Nữ sinh đặt nguyện vọng không chuyên vào Trường THPT Việt Đức cùng một số trường quanh khu vực Hoàn Kiếm. Trong các lần thi thử gần đây, nữ sinh đạt khoảng gần 27 điểm cho ba môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

“Em khá tự tin ở môn Toán, mục tiêu đạt trên 9,5 điểm”, Giang chia sẻ.

Ngoài kỳ thi công lập, nữ sinh cũng đã trúng tuyển vào một trường tư thục nên phần nào giảm bớt áp lực. Tuy nhiên, càng gần ngày thi, Giang vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm.

“Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý phòng thi, nghĩ trước cả việc sẽ phân chia thời gian làm bài như thế nào, nhưng chắc chắn vào phòng vẫn sẽ run”, nữ sinh nói.

Trong ngày cuối cùng này, thay vì học dồn dập đến khuya, Giang chủ yếu xem lại các dạng bài quen thuộc, đọc lại lỗi sai trong những đề thi thử trước đó để giữ tinh thần ổn định nhất có thể.

Sau kỳ thi công lập, nữ sinh dự định tiếp tục thử sức với kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ để trải nghiệm thêm đề thi và kiểm tra năng lực bản thân.

Theo kế hoạch, ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng ngày 30/5, các thí sinh thi Ngữ văn (trong 120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (trong 60 phút). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Dự kiến từ ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.