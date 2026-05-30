Từ 6h30, nhiều sĩ tử đã có mặt tại điểm thi, rạng rỡ và tự tin bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Thí sinh Vũ Hương Liên được mẹ trao cho chiếc ôm động viên trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

"Bố đừng lo, con chắc chắn làm bài tốt", nam sinh Nguyễn Duy Hiệu bắt tay bố và khẳng định. Hiệu cho biết em đã ôn tập rất kỹ môn Ngữ Văn, bao gồm cả việc tham khảo dạng đề từ các năm trước. Mục tiêu của em là thi đỗ THPT Nguyễn Trãi (Giảng Võ, Hà Nội).

"Em học đều các môn, trong các buổi thi thử tại trường THCS trước đó, điểm Ngữ Văn của em luôn ở mức ổn định 7-8 điểm nên em thấy khá yên tâm", Duy Hiệu nói.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Giảng Võ, Hà Nội), 720 thí sinh có mặt chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Phần lớn các em có tinh thần tốt, thể hiện quyết tâm cao trong kỳ thi này.

Một học sinh mang theo dụng cụ học tập không được phép đưa vào phòng thi đã được giám thị hướng dẫn để ở ngoài khu vực giữ đồ tại điểm thi này.

Một vài thí sinh vẫn mang theo điện thoại để tiện liên lạc với phụ huynh tới đón. Các em được lực lượng an ninh túc trực tại điểm thi hướng dẫn ký gửi hoặc mang ra ngoài đưa cho bố mẹ, tránh tình trạng vi phạm quy chế thi dẫn đến bị đình chỉ.

7h10, các thí sinh đã có mặt trước cửa phòng thi. Theo chương trình mới, đề thi Ngữ văn không dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Do đó, học sinh sẽ không còn có thể đoán đề hay học tủ.

7h15, thí sinh được gọi vào phòng thi, ổn định vị trí ngồi tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Trong sáng nay, môn Ngữ văn được tính thời gian làm bài từ 8h, kéo dài 120 phút. Theo quy định, thí sinh được gọi vào phòng thi lúc 7h15. Đến 7h55, cán bộ coi thi sẽ phát đề thi môn Ngữ văn.