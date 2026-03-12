Theo đó, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 năm 2026 từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Cụ thể, lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi vào lớp 10 sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ 25-27/6. Thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 4-6/7.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, điều kiện dự tuyển là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội (thay vì nơi thường trú như trước đây).

Điều chỉnh mức điểm chênh lệch khi xét tuyển giữa các nguyện vọng

Năm nay, mỗi học sinh khi đăng ký nguyện vọng công lập không chuyên được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) bất kỳ.

Nếu không trúng tuyển NV1, học sinh được xét NV2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 0,5 điểm). Nếu không trúng tuyển NV2 được xét NV3 (cao hơn điểm chuẩn NV1 tối thiểu 1 điểm).

Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, năm nay việc công bố sớm môn thi và tổ chức thi sớm nhằm giảm áp lực, tâm lý lo lắng, chờ đợi cho học sinh và phụ huynh.

Năm nay, Sở cũng bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm, hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh/phụ huynh, tạo thuận lợi cho học sinh đăng ký và tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Sở cũng điều chỉnh mức điểm chênh lệch (giảm 0,5 điểm và 1 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký cho học sinh.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Hà Nội bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lí (vào lớp chuyên) là tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (thay vì tự luận như năm trước).