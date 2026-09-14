Cậu bé 15 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày lênh đênh giữa biển lạnh 4 độ C

MỸ – Đoạn video ghi lại cảnh giải cứu một cậu bé 15 tuổi sống sót kỳ diệu sau gần 3 ngày bám trên chiếc thuyền đánh cá bị lật giữa vùng biển Bering, ngoài khơi Alaska, nơi nhiệt độ nước biển chỉ khoảng 4 độ C.