Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi ô tô giữa cao tốc khiến xe tải suýt gặp họa

TRUNG QUỐC – Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ trèo lên nóc ô tô đang chạy trên cao tốc rồi nhảy xuống làn đường giữa, khiến xe tải đi bên cạnh phải đánh lái gấp để tránh va chạm trong gang tấc.