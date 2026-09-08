Người phụ nữ 64 tuổi sống sót kỳ diệu sau 10 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát

NEPAL – Sau 10 ngày mất tích và được gia đình cho rằng đã tử vong, một phụ nữ 64 tuổi được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống dưới đống bùn đất của căn nhà 4 tầng bị lũ quét vùi lấp tại làng Betrawati, huyện Nuwakot.