Tiêm kích F-4 Phantom lao xuống đất, phát nổ tại triển lãm hàng không

HY LẠP – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc tiêm kích F-4 Phantom của Không quân Hy Lạp bất ngờ mất độ cao, lao xuống đất và phát nổ trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không, trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.