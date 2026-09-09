Kinh hoàng cảnh nổ lớn xé toạc nhà máy, 3 công nhân nhảy khỏi tòa nhà

INDONESIA – Đoạn video ghi lại cảnh một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên tại nhà máy, khiến lửa và khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà. Vụ việc khiến ba công nhân đang làm việc tại tầng 6 thiệt mạng khi tìm cách thoát khỏi đám cháy.