Mùa hè năm 2022, Quang Anh cùng bố hoàn thành 2.400km xuyên Việt. Từ Lạng Sơn, hai bố con đạp xe dọc quốc lộ 1A, men theo những cung đường ven biển từ Thanh Hóa, Nghệ An tới Phú Yên, Khánh Hòa, và kết thúc hành trình tại Cà Mau. "Con sinh ra ở miền núi Lạng Sơn nên con rất yêu thích biển. Đó là lí bố con chọn cung đường này”, Quang Anh bật mí.

Chuyến du lịch xuyên Việt của hai bố con kéo dài 27 ngày (từ 1/6/2022 - 27/6/2022). Trung bình mỗi ngày, họ đạp 100km. Buổi trưa và tối, hai bố con nghỉ ngơi ở các nhà nghỉ bình dân. Anh Duy chú trọng vào bữa ăn để hai bố con đảm bảo sức khỏe. Anh cũng chuẩn bị thêm các loại vitamin tổng hợp, viên nén rau củ để bổ sung chất xơ.

“Vạn sự khởi đầu nan”. Ngày đầu tiên của hành trình, khi từ Lạng Sơn tới Bắc Ninh, chiếc xe đạp của Quang Anh xịt lốp. Khi tới gần thành phố, qua một đoạn đường đang xây dựng, cậu bé không may ngã xe. May mắn là sự cố không nghiêm trọng, Quang Anh lập tức có thể tiếp tục hành trình.

“Con với bố đặt mục tiêu đạp tới Hà Nội. Khi sắp tới nơi trời đổ mưa lớn, sấm sét trắng xóa trên bầu trời khiến có lúc, buổi tối sáng như ban ngày. Có lúc tia sét còn đánh xuống rất gần con”, cậu bé kể lại.

“Đó là lần đầu con đạp xe trong mưa lớn”, Quang Anh kể thêm.

Trải qua ngày đầu tiên khá vất vả nhưng anh Duy bất ngờ khi con không hề than mệt, vẫn rất háo hức tiếp tục hành trình. “Tối đó hai bố con gọi về nhà thông báo tình hình với mẹ Quang Anh. Hai bố con dặn nhau giấu mẹ chuyện ngã xe, để bà và mẹ không lo lắng”, anh Duy cho biết.

Với mong muốn con hiểu thêm về lịch sử, địa lý đất nước, anh Duy đã lên kế hoạch tới những địa điểm lịch sử thuận tiện cung đường như Tràng An (Ninh Bình), đền thờ An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu (Thanh Hóa),... Hay khi đi dọc Nghệ An, anh kể cho con nghe về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Có một sự trùng hợp rất thú vị. Ngày con đạp xe tới Nghệ An quê Bác là ngày 5/6. Đúng ngày 5/6/1911, Bác Hồ lên đường ra đi tìm đường cứu nước”, cậu bé kể với giọng điệu đầy tự hào.

“Tôi muốn con ghi nhớ thông tin, kiến thức bằng những trải nghiệm thực tế. Tôi nhớ, khi tới đền thờ An Dương Vương, vừa vào tới cửa đền, con reo lên thích thú: Đây là hình ảnh trong sách tiếng Việt lớp 1 của con bố ạ. Sau này, khi trở về từ chuyến đi, con rất hào hứng với những tiết học lịch sử, địa lý trên lớp”, anh Duy cho biết.

Từ nhỏ, bố mẹ đã đưa Quang Anh du lịch một vài thành phố biển nổi tiếng bằng máy bay hay ô tô. Nhưng lần này, khi đạp xe, cậu bé mới tận mắt chứng kiến “sự thay đổi kì diệu” của những bãi biển Việt Nam dọc từ Bắc vào Nam.

“Con đi qua những vùng biển đông đúc du khách nhưng cũng qua những vùng biển hoang sơ, vắng vẻ, đẹp như trong tranh”, Quang Anh kể.