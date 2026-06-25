Dân phấn khởi khi cầu Hiệp Ân 2 dần hoàn thiện, thoát cảnh qua cầu sắt xuống cấp

Sau thời gian thi công, cầu Hiệp Ân 2 đang dần thành hình, mang kỳ vọng thay thế cây cầu sắt cũ xuống cấp và cải thiện việc đi lại cho người dân.