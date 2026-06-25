Theo ghi nhận tại khu vực bờ kênh Đôi phía phường Chánh Hưng và Phú Định, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục. Máy móc, nhân lực được huy động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành cầu Hiệp Ân 2.