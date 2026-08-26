CĐV nhuộm đỏ Mỹ Đình, sẵn sàng tiếp lửa tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

Hàng nghìn CĐV Việt Nam đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và sắc đỏ, sẵn sàng tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.