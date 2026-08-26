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Thứ Tư, 26/08/2026 - 17:58

CĐV nhuộm đỏ Mỹ Đình, sẵn sàng tiếp lửa tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

Xuân Minh

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Hàng nghìn CĐV Việt Nam đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và sắc đỏ, sẵn sàng tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

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