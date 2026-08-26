Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP 26/8 - 20:00 Việt Nam vs Thái Lan Chung kết lượt về VTV6, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Thái Lan

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-viet-nam-vs-thai-lan-20h-hom-nay-26-8-2548997.html Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/ Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Thái Lan

Cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều đang có lực lượng tốt nhất ở trận chung kết lượt về này.

Phong độ & Lịch sử đối đầu

Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 5, hòa 0, thua 0; ghi 12 bàn, thủng lưới 1 bàn.

Phong độ Thái Lan: 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 0, thua 2; ghi 7 bàn, thủng lưới 5 bàn.

Lịch sử đối đầu: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, tính cả chung kết lượt đi 2026, Việt Nam thắng 3, Thái Lan thắng 2, không có trận hòa.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thái Lan: Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn