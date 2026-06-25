Cháy tòa nhà 3 tầng ở Ấn Độ, nhiều người đu dây, nhảy từ tầng cao để thoát thân

ẤN ĐỘ – Theo The Times of India, ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại tòa nhà thương mại cao 3 tầng ở khu Aliganj, thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh.