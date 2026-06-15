Khoảnh khắc container phanh cháy lốp cứu bé trai lao ra quốc lộ

Đoạn video từ camera hành trình ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim khi một bé trai bất ngờ lao ra quốc lộ trước đầu xe container. May mắn, tài xế đã kịp thời phanh gấp và đánh lái, giúp đứa trẻ thoát nạn trong gang tấc.