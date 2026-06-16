Khoảnh khắc máy bay quân sự AN-32 lao khỏi đường băng, bốc cháy dữ dội

ẤN ĐỘ - Đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay vận tải AN-32 thuộc Không quân Ấn Độ trước khi gặp nạn tại căn cứ không quân Jorhat, bang Assam. Vụ tai nạn khiến 5 quân nhân thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.