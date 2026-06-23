Đèn pin bất ngờ phát nổ khi đang sạc, gây hỏa hoạn trong nhà

TRUNG QUỐC – Camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc đèn pin đang sạc bất ngờ phát nổ, các mảnh vỡ bốc cháy văng ra xung quanh, bén lửa vào nhiều vật dụng và gây hỏa hoạn trong căn nhà.