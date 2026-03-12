Chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có quy mô 4 tòa nhà cao 25 tầng, với tổng số 1.254 căn hộ. Trong đó có 1.025 căn nhà ở xã hội (bán và cho thuê) và 229 căn nhà ở thương mại.