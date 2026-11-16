Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng, Trợ lý Phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9, cho biết sau khi quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh phía Nam, việc tiếp nhận, bảo quản mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được thực hiện nghiêm ngặt, trang trọng theo hướng dẫn kỹ thuật của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần).

Sau khi lấy mẫu tại các điểm quy tập và nghĩa trang, sinh phẩm được bảo quản tạm thời trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ: nhiệt độ 15-20°C, độ ẩm 45-55%, tránh ánh sáng trực tiếp, bảo đảm thông khí, chống bụi bẩn và có lực lượng tuần tra, canh gác an toàn.

Tiếp đó, mẫu được tập kết về phòng lưu giữ tạm tại khu vực quân sự sân bay quốc tế Cần Thơ để kiểm đếm, niêm phong trước khi bàn giao chính thức cho Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vận chuyển bằng máy bay quân sự ra sân bay Gia Lâm, Hà Nội và đưa về Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).