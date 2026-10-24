5h45 một ngày tháng 10, chân trời bắt đầu hửng lên những vệt nắng đầu ngày. Lúc này, chiếc máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng khởi động. Âm thanh rền vang quanh khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Đúng 6h, chiếc máy bay được ví là "ngựa thồ" của Không quân Việt Nam ra đường bay, cất cánh đi làm nhiệm vụ. Buổi sáng, đoàn bay thực hiện chuyến hành trình từ Hà Nội vào tới Cần Thơ, vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ trở ngược lại Thủ đô, phục vụ cho công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.