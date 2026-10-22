Tính đến ngày 21/10, gần 45.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vận chuyển bằng máy bay quân sự từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội.

Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã vận chuyển những mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Với 4 chuyến bay, toàn bộ các mẫu sinh phẩm được vận chuyển an toàn, trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, Lữ đoàn Không quân 918 đã lựa chọn những phi công có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm nhất.

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, là cơ trưởng trong cả 4 chuyến vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ khu vực phía Nam ra Hà Nội.

Đại tá Đỗ Văn Lành chia sẻ: "Những chuyến bay như thế này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, những người đã đánh đổi xương máu và tuổi thanh xuân để đất nước mình được như ngày hôm nay".

Đại tá Đỗ Văn Lành gắn bó với những chuyến bay từ năm 1995. Hơn 30 năm trong nghề, ông từng điều khiển nhiều loại máy bay, từ chiếc AN-2 phục vụ huấn luyện bay sơ cấp đến các dòng máy bay chiến đấu và máy bay vận tải hiện đại. Trong quá trình công tác, Đại tá Đỗ Văn Lành từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với những dấu mốc lớn của đất nước. Tiêu biểu là thực hiện chuyến cầu hàng không đầu tiên vận chuyển quân, trang thiết bị lên Điện Biên, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chỉ huy phi đội máy bay vận tải bay chào mừng 80 năm Quốc khánh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, đánh dấu sự trở lại của đội hình bay sau 40 năm.

Dù đã trải qua hàng nghìn giờ bay và nhiều nhiệm vụ quan trọng, Đại tá Đỗ Văn Lành vẫn đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, bởi mỗi chuyến bay không chỉ vận chuyển những mẫu sinh phẩm hài cốt mà còn mang theo niềm hy vọng của thân nhân liệt sĩ.

Cùng tham gia thực hiện các chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội, Đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, chia sẻ mỗi chuyến bay đều mang đến những cảm xúc đặc biệt.

Với Đại tá Quản Trọng Hải, đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi được góp một phần công sức vào hành trình tìm lại danh tính, giúp các liệt sĩ có cơ hội trở về với quê hương, gia đình.

Hai đại tá phi công cùng dâng hương trước khi thực hiện hành trình đưa 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội trong buổi sáng 21/10.

Theo Đại tá Quản Trọng Hải, trước mỗi chuyến bay, phi công và các thành viên tổ bay đều chuẩn bị chu đáo, tuân thủ nghiêm các quy định về tổ chức, thực hành bay. Với nhiệm vụ đặc biệt này, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối, mỗi thành viên còn mang theo tình cảm tri ân sâu sắc dành cho các anh hùng liệt sĩ.

“Mỗi chuyến bay mang đến một cảm xúc rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi hay các thành viên tổ bay, mà trong dòng máu Lạc Hồng, trong mỗi gia đình Việt Nam, tất cả đều hướng về hành trình này với mong muốn làm trọn nghĩa, vẹn tình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”, Đại tá Quản Trọng Hải chia sẻ.

Lãnh đạo Quân khu 9 đã tặng bằng khen cho hai tổ bay vận tải quân sự CASA-C295 (số hiệu 8901 và 8903) thuộc Lữ đoàn Không quân 918 vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển hàng nghìn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để giám định ADN.