Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời hay chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, mà đã hiện diện trong từng ngõ nhỏ, từng bản làng trên khắp đất nước.

Từ đô thị sôi động đến vùng núi xa xôi, công nghệ số đang từng ngày len lỏi vào đời sống, mang lại cơ hội phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ và mở ra hướng đi mới cho người dân, đặc biệt là bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, nhiều bà con đã chuyển đổi mô hình làm kinh tế và tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Có thể thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của thành phố, mà là hành trình của cả cộng đồng. Ở nhiều địa phương, Bà con không ngại học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng livestream, cách bán hàng online, cách sử dụng ví điện tử, thậm chí hướng dẫn nhau từng thao tác nhỏ trên điện thoại. Chính sự tương trợ, tinh thần sáng tạo và khát vọng làm chủ công nghệ ấy đã giúp lan tỏa năng lượng tích cực, biến chuyển đổi số thành phong trào thực chất, giúp người dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.