Ngành bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ

Ngành bảo hiểm tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi số với tốc độ và phạm vi chưa từng có. Theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối bảo hiểm trên nền tảng số, hướng đến mô hình “doanh nghiệp bảo hiểm số” toàn diện.

Cùng với đó, theo khảo sát được công bố tại Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam năm 2025, 95,5% doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam đã triển khai đầu tư vào công nghệ số, trong đó 68,2% trong số này đã tăng đáng kể mức đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi số vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ hạ tầng công nghệ phân tán, thiếu chuẩn hóa dữ liệu, đến nguồn nhân lực công nghệ, nghiệp vụ bảo hiểm còn hạn chế. Chính trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm trở nên then chốt để hình thành những mô hình liên kết toàn diện và tạo ra giá trị thật cho thị trường.

Hướng đến hình thành hệ sinh thái InsurTech thông minh tại Việt Nam

Trong xu hướng chung của ngành bảo hiểm, sự hợp tác giữa VDI và Alpaca không chỉ là kết nối nguồn lực công nghệ, mà còn là bước tiến chiến lược để hai bên cùng xây dựng nền tảng bảo hiểm số nội địa, kết hợp hiểu biết đặc thù về thị trường Việt Nam với công nghệ chuẩn quốc tế.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, VDI và Alpaca Việt Nam sẽ phối hợp để triển khai các hoạt động hợp tác trọng tâm, bao gồm nhưng không giới hạn: trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Insurtech và chuyển đổi số; xây dựng chiến lược hợp tác và tư vấn số; khảo sát, nghiên cứu, tiếp cận các cơ hội thị trường liên quan đến hiện đại hóa hệ thống bảo hiểm; đồng xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ bảo hiểm tiên tiến.

VDI và Alpaca Việt Nam trong buổi lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực Công nghệ bảo hiểm và Chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Giám đốc của VDI cho biết: “Sự kết hợp giữa năng lực triển khai thực tế của VDI và thế mạnh công nghệ của Alpaca sẽ giúp hai bên phát triển các giải pháp InsurTech hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam”.

Ông Trần Hồng Hải - Giám đốc Alpaca Việt Nam chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Alpaca và VDI không chỉ là sự kết nối về công nghệ, mà còn là sự đồng hành về tầm nhìn phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam. Tôi tin rằng hai bên sẽ mang đến những giải pháp bảo hiểm thông minh, linh hoạt và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp Việt”.

Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm phát triển hệ sinh thái InsurTech thông minh, tập trung vào quản trị dữ liệu, trải nghiệm người dùng và an toàn vận hành. Đây là bước tiến trong chiến lược của VDI trở thành đối tác công nghệ toàn diện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành bảo hiểm Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.

VDI, với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và chuyển đổi số, đã khẳng định vị thế là đơn vị uy tín trong việc xây dựng hạ tầng số quy mô lớn cho doanh nghiệp và tổ chức. Với năng lực triển khai thực tế cùng hệ sinh thái đối tác quốc tế lớn mạnh như Dell Technologies, IBM, Check Point, F5, Cisco, Oracle…, VDI liên tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Số Việt Nam ở hạng mục Hạ tầng số và Chuyển đổi số. Alpaca Việt Nam, được thành lập vào năm 2020, hợp tác với nhiều công ty InsurTech quốc tế như MyInsurer, Singlife, Zensur và 360F. Vào tháng 1/2025, Alpaca Việt Nam được TPIsoftware Corporation, một công ty phần mềm có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyên về AI và chuyển đổi số, mua lại.

Bích Đào