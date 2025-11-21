Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19 và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu sống còn để thu hút khách, quảng bá điểm đến và quản lý bền vững.

Ở Việt Nam, định hướng này đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản quan trọng ở cấp Trung ương và ngành, nhấn mạnh rõ việc số hóa, phát triển du lịch thông minh như một giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm du khách và quản lý điểm đến hiệu quả.

Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (2019) về một số chủ trương, chính sách tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định chuyển đổi số là động lực phát triển bền vững. Tiếp đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024) và Nghị quyết số 71/NQ-CP (2025) của Chính phủ đã giao các bộ, ngành — trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch — nhiệm vụ đẩy mạnh số hóa trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, bao gồm lĩnh vực du lịch.

Riêng ngành du lịch, Quyết định số 2450/QĐ-BVHTTDL (16/7/2025) đã ban hành “Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh”, tập trung xây dựng hệ sinh thái du lịch số, nền tảng quản trị – kinh doanh du lịch và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành.

Có thể nói, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch tại Việt Nam.