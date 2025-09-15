Thái Nguyên:

Sau khi hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên có 77 xã thuộc diện đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; trong đó, 42 xã đã đạt chuẩn, bao gồm 4 xã đạt chuẩn nâng cao. Bước sang giai đoạn mới, tỉnh xác định mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn thông minh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của giai đoạn này là đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, coi đây là yếu tố cốt lõi thúc đẩy hiện đại hóa nông thôn. Ở cấp chính quyền, công nghệ số được ứng dụng trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại.

Thái Nguyên hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn thông minh.

Nhiều xã đã chủ động số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính; mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc triển khai các nền tảng như VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, sổ sức khỏe điện tử, bản đồ số nông nghiệp... ngày càng được mở rộng, từng bước hình thành chính quyền số ở cơ sở.

Trong lĩnh vực sản xuất, các ngành chức năng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là tham gia thương mại điện tử. Hàng trăm nghìn hộ sản xuất đã được tập huấn, hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh lên các sàn giao dịch điện tử như: C-Thái Nguyên, Voso, Sendo, Lazada, Amazon, Viettel Post, VinaPost....

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số trong nông thôn mới ngày càng được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức và nội dung, phù hợp với từng đối tượng. Tỉnh đã triển khai các mô hình tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức lớp đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng smartphone, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Tuyên truyền số không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay tập huấn, mà đã lan tỏa vào từng thôn, xóm thông qua các kênh mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh thông minh, tủ sách điện tử, mã QR đọc báo…

Tại xã Vô Tranh, sau sáp nhập có 72 xóm, trong đó 32 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng chuyển đổi số: 19/72 nhà văn hóa có wifi miễn phí, phục vụ học tập, sinh hoạt cộng đồng và truy cập dịch vụ công trực tuyến. Xã cũng lắp đặt 255 đèn năng lượng mặt trời trên 5km đường liên xã, vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo.

Xã Vô Tranh hiện có hơn 2.500ha chè, người dân đã ứng dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và liên kết sản xuất. Việc mạnh dạn áp dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được xem là bước tiến quan trọng để xây dựng nông thôn thông minh, gắn với mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Tương tự, xã Bạch Thông được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đồng Thắng, Dương Phong và Quang Thuận đã và đang tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế cho người dân. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực.

Chính quyền xã Bạch Thông đã nâng cấp bộ phận một cửa, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 72%. Xã cũng tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số. Mô hình tủ sách điện tử với hàng chục đầu sách phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp đã được triển khai hiệu quả, người dân chỉ cần quét mã QR để tiếp cận thông tin, đọc báo, học hỏi tri thức.

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn thông minh, trong đó lấy chuyển đổi số làm trụ cột. Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đầu tư phát triển hạ tầng số, kinh tế số nông thôn, đào tạo kỹ năng số cho người dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, truyền cảm hứng số để lan tỏa chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng xóm bản.