UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch này là xây dựng và triển khai đồng bộ kiến trúc hệ thống, nền tảng dùng chung, đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương và với các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống chung của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 57.

Phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành trên địa bàn được rà soát, đánh giá, xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung, đảm bảo bao quát tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, khả năng liên thông, kết nối, chia sẻ, tích hợp.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ, thông suốt giữa các cấp chính quyền, các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội.

Để đạt được các mục đích đề ra, UBND tỉnh Điện Biên đã xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Hoàn thiện thể chế; dữ liệu; nền tảng và hạ tầng; nguồn lực; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều có phân công cụ thể đơn vị chủ trì các nội dung công việc kèm thời gian cần hoàn thành.

Đơn cử như, về dữ liệu, Sở KH&CN tỉnh Điện Biên được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan, tập đoàn, doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chiến lược chuyển đổi số của tỉnh Điện Biên, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Trên cơ sở chiến lược, Sở KH&CN tỉnh Điện Biên có trách nhiệm xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống CSDL trong phạm vi quản lý đảm bảo tuân thủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, khung quản trị và quản lý dữ liệu quốc gia, từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành trong năm 2025.

Các sở, ngành, UBND các xã, phường thực hiện số hóa theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương đối với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, gắn với lộ trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện 11 CSDL quốc gia và chuyên ngành trọng yếu, bao gồm: CSDL quốc gia về đất đai; CSDL quốc gia về tài chính; CSDL ngành giáo dục và đào tạo; CSDL hộ tịch; CSDL ngành y tế; CSDL hàng hóa; CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng; CSDL quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; CSDL ngành nông nghiệp; CSDL quốc gia về an sinh xã hội.