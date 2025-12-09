Cô gái liều mình bám ngoài tầng 10 chung cư, lý do khiến nhiều người sững sờ

TRUNG QUỐC – Một đoạn video gây sốc ghi lại cảnh người phụ nữ liều mình di chuyển bên ngoài tầng 10 của một tòa chung cư, khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim.