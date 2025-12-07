Thót tim cảnh ông bố kịp cứu 2 con khỏi chết đuối trong hồ bơi tại nhà

BRAZIL – Một đoạn video ghi lại cảnh thót tim khi hai đứa trẻ rơi xuống bể bơi tại gia đình, may mắn người bố phát hiện và cứu các con kịp lúc, ngăn chặn thảm kịch.