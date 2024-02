Tối 9/2 (30 tháng Chạp), trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số xuyên Tết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đón xuân an vui. Ngay trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão, lực lượng CSGT cả nước cũng thực hiện kiểm tra vi phạm nồng độ cồn xuyên đêm.

Tại Hà Nội, Công an Thành phố đã bố trí 15 Tổ Công tác đặc biệt 141 cắm chốt trên nhiều địa bàn từ 19h ngày 9/2 đến 3h ngày 10/2. Các Tổ công tác đặc biệt 141 sẽ tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn...

Ghi nhận của PV VietNamNet tại Tổ Công tác Y7/141 làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú (đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh - Trần Phú), lực lượng chức năng liên tục phát hiện các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường...

Đại diện Tổ Công tác đặc biệt Y7/141 cho biết, mọi trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm.

"Chúng tôi không vì kiêng nể ngày Tết mà bỏ qua lỗi vi phạm, việc xử lý của lực lượng chức năng nhằm hạn chế tai nạn giao thông đảm bảo cho người dân đi chơi Tết được an toàn, yên vui", đại diện Tổ công tác đặc biệt Y7/141 cho biết.

Cũng trong tối cùng ngày, Tổ Công tác đặc biệt Y9/141 lập chốt xử lý vi phạm tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm). Chỉ sau ít phút, Tổ công tác đã phát hiện tài xế Đ.T.T. (SN 1957, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn.

"Trong bữa cơm tất niên tôi có uống một chút rượu, bản thân tôi đã chủ quan khi nghĩ ngày Tết mình uống một chút thì không sao", tài xế Đ.T.T. nói.

Cũng trong ca công tác của Tổ Công tác đặc biệt Y9/141, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế M.T. (SN 2005, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29V3- 640.XX có tàng trữ pháo khi tham gia giao thông. Trường hợp vi phạm này đã được bàn giao về Công an phường sở tại tiếp tục kiểm tra làm rõ.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã phát hiện tài xế Đ.N.H. (SN 1976, trú tại Hưng Yên) vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế H. với lỗi "Người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn". Tài xế H. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Điều đặc biệt trong các ca công tác vào đêm giao thừa của lực lượng CSGT, ngoài việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn giúp đỡ người tham gia giao thông.

Tại tỉnh Quảng Trị, Tổ Tuần tra kiểm soát số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện bà Leada Heddlerwide (SN 1994, quốc tịch Anh) điều khiển xe mô tô 37P1-250.XX, đi cùng là bà Susan Uru Martiner (SN 1994, quốc tịch Canada) điều khiển xe mô tô 43X5-43XX, lưu thông theo hướng Bắc - Nam bị ngã xe tại Km 782+800 quốc lộ 1A.

Tổ công tác đã đưa người bị nạn đi sơ cứu tại Bệnh viện huyện Hải Lăng, sau đó, lực lượng CSGT đã đưa 2 người cùng phương tiện về trụ sở, mời ăn uống đầy đủ và hướng dẫn cho 2 người tiếp tục lên đường.