Một buổi sáng đầu tháng 2/2026, khi tỉnh dậy, Đặng Vân Quỳnh (TPHCM) thấy ông ngoại – cụ Hoàng Trọng Trấn (SN 1935) đang lúi húi soạn bánh kẹo rồi dùng bút dạ, ghi trên đó những dòng chữ đầy yêu thương để gửi đến con cháu nơi quê nhà.

Hình ảnh ông ngoại soạn quà Tết cho con cháu đã quen thuộc với Vân Quỳnh nhiều năm qua, thế nhưng, dịp này Quỳnh mới chụp lại để lưu giữ làm kỷ niệm. Cô nhận ra, khoảnh khắc bình dị và quen thuộc này thực ra lại đáng quý vô cùng.

Cụ Trấn soạn quà Tết cho các cháu nơi quê nhà

Quỳnh cho biết, cụ Trấn quê gốc ở Huế, có 6 người con, đa phần sinh sống tại TPHCM. 8 năm sau khi bà ngoại qua đời, gia đình Quỳnh đón cụ Trấn vào TPHCM ở để tiện chăm sóc. Mỗi dịp Tết, gia đình Quỳnh thường về quê thăm họ hàng, còn ông vì tuổi cao sức yếu nên ở lại TPHCM đón Tết cùng các con.

Cụ viết lên vỏ hộp bánh kẹo những lời chúc thân thương

Dẫu vậy, cụ Trấn vẫn thường chu đáo chuẩn bị các phần quà gồm bánh kẹo, tiền lì xì, nhờ các con đem về quê tặng cho họ hàng thân thiết và các cháu. Những phần quà thường được cụ tự tay chuẩn bị, rồi dùng bút dạ ghi lên đó những lời chúc đầy thân thương.

“Ông ngoại tôi thường xuống siêu thị tầng 1 mua bánh kẹo. Ông mua đủ cho các cháu, chắt và họ hàng, không thiếu phần của ai. Với cháu chắt, ông thường ghi lời chúc chăm ngoan, học giỏi, nhiều sức khỏe...”, Quỳnh kể.

Sự chu đáo và tình yêu thương dành cho con cháu của ông ngoại khiến Quỳnh xúc động. Sống cùng nhà với ông ngoại nhiều năm, cô hiểu rõ tình cảm và sự chân thành của ông. Qua những khoảnh khắc giản dị, Quỳnh càng xúc động và thương ông nhiều hơn.

“Ông ngoại tôi lúc nào cũng lo lắng cho các cháu. Khi biết các cháu học hành giỏi giang, có công việc đàng hoàng, ông mừng lắm.

Điều khiến tôi cảm động nhất là cái cách ông cẩn thận ghi lời nhắn trên từng món quà. Cháu chắt đọc được những lời nhắn nhủ ấy của ngoại có lẽ sẽ vui và trân trọng vô cùng”, Quỳnh chia sẻ.

Cụ Trấn là người sống tình cảm, yêu thương con cháu

Ở tuổi 91, cụ Trấn vẫn minh mẫn, có thể tự lo được mọi sinh hoạt cá nhân. Cách đây 3 năm, cụ còn thường xuyên đạp xe đi thăm nhà người thân, bạn bè. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe kém hơn, cụ chỉ ở nhà vui vầy cùng con cháu. Cụ Trấn đặc biệt yêu thơ. Đến giờ, cụ vẫn thường ngẫu hứng làm thơ tặng con cháu.

Câu chuyện ông ngoại soạn quà Tết gửi đến các cháu của Vân Quỳnh được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận xúc động: “Không có gì giá trị bằng những món quà thân thương thế này”; “Các cháu ăn kẹo xong hãy giữ lại vỏ làm kỷ niệm”; “Cháu chắt của ngoại là những đứa trẻ may mắn”...

Ảnh: NVCC