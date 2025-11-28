Gymer U80

Tại xã Bà Điểm (TPHCM), ông Ừng A Pẩu được nhiều người biết đến nhờ niềm đam mê đặc biệt với thể dục thể thao. Ở 71 tuổi, ông vẫn luôn duy trì thói quen dậy sớm mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe.

Sáng sớm, ông chạy bộ và tập các bài yoga tại nhà. Đến 9h, ông tiếp tục đến phòng gym gần nhà để tập thể hình.

Tại phòng tập, sau phần khởi động, ông Pẩu bước vào chuỗi bài tập với tạ đơn và giàn tập đa năng. Thân hình rắn chắc, cơ bắp nổi rõ cùng độ dẻo dai khiến nhiều người có mặt tại đây trầm trồ.

Ông Pẩu không phải là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ông có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này.

Ở tuổi ngoài 70, mỗi ngày ông Pẩu vẫn đến phòng tập thể hình tập luyện trong 4 giờ. Ảnh: Hà Nguyễn

Thời trai trẻ, ông Pẩu làm đủ thứ nghề, hầu hết đều là nghề nặng nhọc, cần dùng nhiều sức lực như: chẻ đá, lò rèn… Tuổi trung niên, ông làm tài xế xe du lịch, phiên dịch tiếng Trung, buôn bán nhỏ…

Dù làm bất cứ nghề nào, ông cũng dành thời gian để tập thể dục, rèn luyện cơ bắp với mong muốn có một cơ thể rắn chắc như lực sĩ.

Ông chia sẻ: “Tuổi 17-18, khi xem các bộ phim về lực sĩ, tôi mê lắm. Từ đó, tôi đam mê luyện tập thể dục, thể thao để có cơ bắp, vóc dáng, sức khỏe của lực sĩ. Tôi tập thể dục mọi lúc mọi nơi. Lâu ngày thành quen, khi không được tập các bài tập thể dục, tôi cảm thấy rất khó chịu”.

Trước kia, ông Pẩu tự rèn luyện ở nhà bằng các dụng cụ tập thể hình tự chế. Khoảng 4 năm trước, ông quyết định đến phòng tập thể hình để được tiếp cận các dụng cụ tập thể hình chuyên nghiệp, hiện đại.

Những ngày đầu đến phòng tập, ông Pẩu thấy mình lạc lõng, cô đơn. Bởi gần như những người đến tập đều là thanh niên, trung niên.

Một số người còn tỏ ra lo lắng, cho rằng ông không đủ sức khỏe để tập thể hình. Thậm chí có người còn chê cười, cho rằng ông theo đuổi những điều không phù hợp với độ tuổi của mình.

Ông đam mê tập thể hình từ thời trai trẻ. Ảnh: Hà Nguyễn

Đúng như nhiều người lo lắng, sau khi luyện tập với cường độ cao một thời gian, ông Pẩu bị xẹp đĩa đệm phải nghỉ tập cả năm. Suốt thời gian này, có lúc ông chỉ nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải có người hỗ trợ.

Gia đình đưa ông đến nhiều bệnh viện tại TPHCM để điều trị bệnh bằng nhiều phương pháp. Sau gần một năm, bệnh tình ông thuyên giảm. Ngay khi có thể vận động, ông lại tiếp tục thực hiện các bài tập phù hợp tại nhà.

Khi khỏe hẳn, ông lại đến phòng tập. Sau thời gian dài luyện tập, ông sở hữu thân hình rắn chắc với những khối cơ đẹp hiếm người có được ở độ tuổi trên 70. Quan trọng hơn, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt.

Lý do đặc biệt

Hiện nay, mỗi ngày ông Pẩu dành khoảng 4 giờ đồng hồ để tập thể hình. Buổi sáng, ông bắt đầu từ 9h-11h, chiều từ 15h-17h.

Ông tập thể hình từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ Bảy, ông chỉ tập thể hình buổi sáng, buổi chiều ông tham gia lớp học múa đao, kiếm. Chủ nhật ông nghỉ tập để cơ thể, cơ bắp có thời gian phục hồi.

Tháng 6 vừa qua, ông Pẩu đăng ký tham gia cuộc thi King of Muscle do một công ty tổ chức. Ông tranh tài ở hạng mục Men Physique - lão tướng dành cho người trên 40 tuổi và là người lớn tuổi nhất trong cuộc thi.

Ông cho rằng người già càng cần phải rèn luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe tinh thần, thể chất. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau đó, ông tiếp tục đến tỉnh Khánh Hòa tham gia cuộc thi thể hình và giành giải Ba hạng mục Men Physique (lão tướng trên 40 tuổi). Sự xuất hiện của ông lão râu tóc bạc phơ trên sàn thi đấu thể hình khiến nhiều người ngạc nhiên, bất ngờ.

Ông khẳng định sẽ luyện tập thể thao cho đến khi không thể tiếp tục nữa. Ảnh: Hà Nguyễn

Đi đến đâu, ông cũng được hỏi vì sao lại chọn tập thể hình ở tuổi ngoài 70. Ông Pẩu chia sẻ: “Tôi có nhiều lý do để theo đuổi môn thể thao này.

Trước hết là niềm đam mê từ thời niên thiếu. Thứ hai, tôi thương con cháu. Người lớn tuổi rất cần sức khỏe. Việc tập luyện giúp tôi cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần, giảm nguy cơ bệnh mạn tính, tăng sự độc lập và kéo dài tuổi thọ.

Mình có sức khỏe tốt thì con cháu mới không phải lo lắng, chăm sóc. Có như thế, các con mới an tâm làm việc, chăm lo cuộc sống và có được hạnh phúc”.