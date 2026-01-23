Mỗi ngày, cụ ông đi về hơn 12 tiếng, vượt qua hai thành phố, chỉ để được vào bệnh viện nhìn vợ đúng 30 phút. Câu chuyện ấy không chỉ khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào, mà còn mở ra một hành trình tiếp sức yêu thương đầy nhân ái.

Cụ ông Trần A Trọng (81 tuổi), sống tại Kim Đường (Chu Sơn, Trung Quốc), đã hơn 1 năm nay bền bỉ thăm nom người bạn đời 77 tuổi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Lý Huệ Lợi, thành phố Ninh Ba, theo trang Sina.

Do bị nhồi máu não tái phát, cuối tháng 11 năm ngoái, vợ ông Trần nhập viện khẩn cấp vì nhiễm trùng phổi. Từ đó, mỗi ngày của cụ Trần bắt đầu từ 4h30.

Cụ ông mỗi ngày đều đến thăm vợ, nắm tay bà, thủ thỉ tâm tình. Ảnh: Sina

Sau khi nấu cơm mang theo, 6h cụ rời nhà, bắt chuyến xe khách hiếm hoi từ Kim Đường sang Ninh Ba. Đến nơi, cụ lại tiếp tục di chuyển đến bệnh viện và thường có mặt trước cửa ICU từ rất sớm, lặng lẽ chờ đến giờ thăm bệnh.

Theo quy định, thời gian thăm bệnh tại ICU chỉ kéo dài từ 10h30 đến 11h. Mỗi ngày, cụ Trần chỉ có thể ở bên vợ vỏn vẹn 30 phút, nhưng để đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cụ phải đi đoạn đường rất vất vả.

“Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Chúng tôi đã bên nhau hơn 50 năm, nương tựa vào nhau, yêu thương nhau. Tôi không thể rời xa bà ấy, chưa từng rời xa bà ấy…”, cụ ông xúc động nói.

Kết thúc giờ thăm bệnh, cụ Trần ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, ăn bữa trưa giản dị mang theo, rồi bắt chuyến xe lúc 15h trở về nhà. Cụ về được đến nhà là khi trời đã tối muộn.

Hành trình kéo dài hơn 12 tiếng mỗi ngày, liên tục suốt nhiều tháng, nhưng chưa một lần cụ bỏ lỡ.

Sự kiên trì lặng lẽ ấy đã thu hút sự chú ý của các y bác sĩ nơi đây. “Tuổi cao như vậy, mỗi ngày đi về thật sự rất vất vả”, phó điều dưỡng trưởng ICU Vương Vĩ chia sẻ.

Cụ ông được miễn phí vé xe, nhận được sự hỗ trợ của nhiều người. Ảnh: Sina

Sau khi trao đổi cùng trưởng khoa, bệnh viện đã chủ động điều chỉnh thời gian thăm bệnh sớm hơn, vào lúc 8h30, để cụ Trần có thể kịp chuyến xe về nhà, giảm bớt gánh nặng đi lại.

Mỗi lần vào ICU, cụ Trần đều nắm tay vợ, khẽ thì thầm những câu chuyện đời thường: “Tôi ăn cá hay mắc xương, bà lại bảo mình thích đầu cá, đuôi cá, nhường hết phần thịt cho tôi…”.

Cụ lau mặt cho vợ, chỉnh lại chăn gối, từng cử chỉ nhỏ đều đong đầy yêu thương.

Ngày 22/12/2025, đúng dịp sinh nhật của vợ, cụ ông mang từ nhà đến một chậu hoa, đứng bên giường bệnh và hát mừng sinh nhật cho bà, khoảnh khắc khiến nhiều nhân viên y tế không kìm được xúc động.

Hơn 1 năm chữa bệnh cho vợ, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình đã cạn, nợ nần chồng chất. Thế nhưng, cụ Trần chưa từng nghĩ đến việc dừng điều trị. Cụ cho biết: “Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, làn sóng chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Ngày 15/1, một người phụ nữ họ Lý đã đến bệnh viện thăm hỏi. Biết cụ còn hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 37 triệu đồng) tiền viện phí chưa thanh toán, người này liền đóng giúp toàn bộ, không để lại tên tuổi.

“Tình yêu của hai cụ là điều người trẻ chúng tôi cần học”, chị Lý chia sẻ ngắn gọn rồi lặng lẽ rời đi.

Không dừng lại ở đó, hai địa phương Ninh Ba - Chu Sơn đã phối hợp mở "làn xanh yêu thương" miễn phí cho cụ Trần. Từ nay, cụ được miễn phí hoàn toàn tiền xe, mỗi ngày tiết kiệm hơn 60 nhân dân tệ (hơn 200 nghìn đồng), đồng thời được bố trí chỗ ngồi gần cửa xe, thuận tiện cho việc lên xuống.

Nghe tin, cụ Trần xúc động chia sẻ bên giường bệnh của vợ: “Từ hôm nay, tôi không phải lo tiền xe nữa rồi…”.

Câu chuyện về cụ ông 81 tuổi và hành trình yêu thương bền bỉ ấy vẫn đang tiếp tục lan tỏa, như một minh chứng giản dị nhưng sâu sắc rằng, giữa bộn bề cuộc sống, tình nghĩa là điều lay động lòng người.