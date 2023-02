Để đỡ nhớ nhau, mỗi ngày, ông bà đều trò chuyện qua Zalo, Facebook. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ, luyên thuyên đủ chuyện vui chơi, thời sự, sức khỏe… 55 năm chung sống, ông bà chưa bao giờ to tiếng hoặc hoài nghi về tình cảm của đối phương. Ông điềm đạm, giỏi giang, bà dịu dàng, tần tảo.

Mấy năm qua, ông bà thường xuyên phải “yêu xa” do bà Nguyễn Thị Kim Liên (80 tuổi, vợ của ông Cường) đang ở nhà của con trai út. Vợ chồng con trai thường xuyên vắng nhà nên bà Liên thay con chăm lo chuyện ăn uống, học hành của các cháu. Thỉnh thoảng, ông Cường vẫn từ Nghệ An ra Hà Nội ở chơi 2 - 3 tháng cùng vợ con. Đợt này, sau Tết, ông phải về nhà lo đám giỗ, xong xuôi mọi việc thì ông lại ra với bà.

Biết Hà Nội những ngày này thời tiết ẩm ương, ông Phan Hữu Cường (86 tuổi, tỉnh Nghệ An) liên tục gọi điện thoại hỏi han, kể chuyện, pha trò cho vợ vui.

Ngày đó, ông Cường quê ở Nghệ An, còn bà Liên sinh ra tại Thái Bình. Cả hai đều lớn lên trong gia đình thuần nông, đông anh em, bữa đói nhiều hơn bữa no. Ông bà sớm nhận ra chỉ có học hành mới thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Lúc đó, đám cưới của ông bà không thể đơn giản hơn: Hai cái màn đơn khâu chung thì ra màn đôi, hai chiếc giường đơn ghép lại thành một… Ông bà được phép mua thêm 2,5m vải Hòa Bình, may thành đôi áo sơ mi mặc trong ngày cưới. Đơn vị cấp cho thuốc lá Điện Biên, kẹo socola, nước trà đãi khách. Bà Liên mua thêm lạc, dừa về làm mứt.

Con gái được 2,5 tháng tuổi, bà đành gửi con ở nhà trẻ bệnh viện để đi làm lại. Đến năm 1971, bà Liên sinh thêm một bé trai, cuộc sống chật vật nay càng thiếu thốn hơn. May mắn, bà được hàng xóm, bạn bè săn sóc, bảo bọc chứ chồng không gần được bao nhiêu.

Vợ chồng sum họp chưa bao lâu, ông Cường lại nhận nhiệm vụ sang Campuchia công tác. Trước khi lên đường, ông khẩn khoản xin Bộ Y tế cho bà Liên chuyển công tác về Bệnh viện tỉnh Nghệ An. Ông Cường giải thích: “Tôi đi xa, nếu ở Thanh Hóa thì vợ tôi không có họ hàng thân thích giúp đỡ. Về Nghệ An, dẫu gì cũng có bên nội hỗ trợ phần nào”.

Ở nhà, bà vừa làm việc ở bệnh viện vừa tranh thủ nuôi dạy các con. Bà nhớ lúc đó khổ không kể xiết, ăn cơm độn khoai, sống trong căn nhà tập thể xập xệ. Thấy hoàn cảnh của mẹ con bà Liên khổ sở, mấy chị em sống trong khu tập thể cũng vui vẻ giúp đỡ.

Ba năm chồng đi chiến trường Campuchia, bà Liên chưa một lần yên giấc. Bà luôn đau đáu một nỗi lo: “Nếu chồng bị làm sao thì mình biết nuôi dạy các con như thế nào?”.

Cách biệt 3 năm, niềm động viên, an ủi của vợ chồng bà Liên chỉ có những cánh thư tay một chiều Campuchia - Nghệ An. Những lúc buồn nhớ vợ con, ông Cường lại viết thư gửi về hỏi han. Thư gửi đi thì khoảng 3-4 tháng mới về đến Nghệ An. Đọc những dòng thư chồng động viên, nhắn nhủ vợ cố gắng nuôi con, bà Liên lại bồi hồi xúc động.

Bà mừng mừng tủi tủi khi đọc đến câu: “Anh ở đây vẫn bình yên, em và các con cứ an tâm. Lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ về”. Bà Liên rất muốn viết vài dòng kể chuyện nhà cho chồng đỡ lo nhưng chẳng biết địa chỉ nơi nào để gửi đi. Ba năm đằng đẵng, thư tay một chiều làm chỗ dựa tinh thần để bà Liên một mình nuôi con dại.