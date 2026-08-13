Đâm vào gầm cầu vượt, xe đầu kéo lật nghiêng giữa cao tốc

MỸ – Một xe đầu kéo khi lưu thông trên cao tốc I-87 ở bang New York bất ngờ đâm mạnh vào gầm cầu vượt, khiến xe lật nghiêng xuống đường. Nhiều phương tiện phía sau may mắn tránh được va chạm trong gang tấc.