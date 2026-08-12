Khoảnh khắc ngôi nhà bị thổi tung chỉ trong vài giây sau vụ nổ lớn

ANH – Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một vụ nổ lớn thổi tung một ngôi nhà chỉ trong vài giây tại làng Newton Longville, gần thành phố Milton Keynes.