Giây phút bác sĩ ôm chặt bàn mổ, che chắn cho bệnh nhân giữa trận động đất

NHẬT BẢN – Đoạn video từ camera giám sát tại Bệnh viện Đa khoa Kumamoto ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ phẫu thuật dùng thân mình che chắn cho bệnh nhân khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển phòng mổ.