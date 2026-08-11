Hai cô gái kéo vali lao ra đường băng đuổi theo máy bay vì trễ chuyến

NGA – Một đoạn video ghi lại cảnh hai nữ hành khách kéo hành lý lao ra đường băng để cố ngăn máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow đang gây xôn xao trên mạng xã hội.