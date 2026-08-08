Ô tô đang chạy trên cao tốc bất ngờ bị cả tấm kính từ xe phía trước văng trúng

TRUNG QUỐC - Tình huống nguy hiểm xảy ra khi kính chắn gió phía sau của một chiếc sedan bất ngờ bung khỏi xe rồi văng trúng ô tô chạy phía sau trên cao tốc, khiến kính chắn gió của phương tiện này vỡ nát.